HABER

FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 09:20 | Son Güncelleme

Konya merkezli 29 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 80 şüpheliden 13'ü daha gözaltına alındı - Gözaltına alınanların sayısı 29'a yükseldi

Konya merkezli 29 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 80 zanlıdan 13'ü daha yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 80 şüpheliden 13'ü daha gözaltına alındı.

Böylece gözaltına alınanların sayısı 29'a yükseldi. Adreslerinde bulunamayan 51 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Konya merkezli 29 ilde dün, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 80 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı.

PARTNERO adayı turistlere kapattılar!O adayı turistlere kapattılar!
( Özel ) İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi( Özel ) İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi
(Özel) Geçerli oy, geçersiz oy tartışmalarına son verecek program yaptılar(Özel) Geçerli oy, geçersiz oy tartışmalarına son verecek program yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY gözaltı Konya mahrem imamlar

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Ankara'da sürpriz görüşme!

Ankara'da sürpriz görüşme!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

F.Bahçe'den 2. Lig'e gidiyor!

F.Bahçe'den 2. Lig'e gidiyor!

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
11 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

11 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Orası şimdilerde Türkiye'nin en popüler noktası! Bakın yıllar önce nasıl görünüyordu

Orası şimdilerde Türkiye'nin en popüler noktası! Bakın yıllar önce nasıl görünüyordu

Cizre'de güvenlik güçlerine korkunç tuzak!

Cizre'de güvenlik güçlerine korkunç tuzak!

Tekneleri karaya oturunca yakalandılar

Tekneleri karaya oturunca yakalandılar

13 gündür kayıptı! Korkunç gerçek ihbarla ortaya çıktı

13 gündür kayıptı! Korkunç gerçek ihbarla ortaya çıktı

Berkin Elvan davasında kritik gelişme! 6 yıl sonra ilk kez

Berkin Elvan davasında kritik gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.