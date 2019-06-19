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FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 15:32 | Son Güncelleme

Konya merkezli 30 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 63 şüpheliden 8'i daha gözaltına alındı - Gözaltına alınanların sayısı 28'e yükseldi

Konya merkezli 30 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan zanlılardan 8'i daha yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 63 şüpheliden 8'i daha gözaltına alındı.

Böylece gözaltına alınanların sayısı 28'e yükseldi.

Adreslerinde bulunamayan 35 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Konya merkezli 30 ilde, dün, örgütün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 63 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, şüphelilerden 20'si gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ gözaltı Konya operasyon

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