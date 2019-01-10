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FETÖ'nün "mahrem imamları"na yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 12:49 | Son Güncelleme

Kütahya merkezli operasyonda 5'i muvazzaf 7 şüpheli tutuklandı

Kütahya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "mahrem imamları"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kütahya, İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Muş ve Burdur'da gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden yüzbaşı E.E, üsteğmen A.K. ve M.D, astsubay A.A. ve E.D, emekli albay M.E. ile daha önce ihraç edilen H.D. tutuklandı.

Diğer 4 şüpheli ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 3 Ocak'ta Kütahya, İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Muş ve Burdur'daki operasyonda örgütün "mahrem imam" yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
asker FETÖ Kütahya operasyon

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