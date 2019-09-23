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FETÖ'nün "mahrem imamlarına" yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 11:17 | Son Güncelleme

Konya merkezli 28 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 zanlıdan 6'sı tutuklandı - Zanlılardan 14'ünün etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı belirtildi

Konya merkezli 28 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mensubu askeri personele "mahrem imamlık" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 6'sı tutuklanırken, 14'ü etkin pişmanlıktan faydalanmak istediklerini belirtmeleri üzerine, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Konya merkezli 28 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 10 Eylül'de, örgütün TSK'ye yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlar kapsamında, şüphelilerden 20'si gözaltına alınmıştı.

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