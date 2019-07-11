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FETÖ’nün mahrem sorumlusuna İzmir’de operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 14:07 | Son Güncelleme

İzmir’de, FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar kentte sözde örgütün eğitim yapılanması içerisinde yer alan ve altındaki öğretmenlere sık sık talimatlar verdiği tespit edilen mahrem sorumlu, operasyonla yakalandı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatının ile harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi öncesine kadar kentte FETÖ’nün eğitim yapılanması içerisinde yer alan, örgüt içerisine kandırarak sokmak istediği kişilere öğretmenlik yapan sözde mahrem orumlu E.A.’nın yakalanması için operasyon yaptı.Düzenlenen baskında E.A.

FETÖ’nün mahrem sorumlusuna İzmir’de operasyon

İzmir’de, FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar kentte sözde örgütün eğitim yapılanması içerisinde yer alan ve altındaki öğretmenlere sık sık talimatlar verdiği tespit edilen mahrem sorumlu, operasyonla yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatının ile harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi öncesine kadar kentte FETÖ’nün eğitim yapılanması içerisinde yer alan, örgüt içerisine kandırarak sokmak istediği kişilere öğretmenlik yapan sözde mahrem orumlu E.A.’nın yakalanması için operasyon yaptı.
Düzenlenen baskında E.A. gözaltına alınırken, şüphelinin iki ayrı Bylock hattının bulunduğu tespit edildi. E.A.’nın, KHK ile kapatılan kurumlardan Aktif-Sen ve İzmir Eğitimciler Derneği üyesi olduğu, yine terör örgütüne finansman desteğinin sağlandığı Bank Asya’ya terörist başının talimatı ile para yatırdığı da öne sürüldü.
Bylock yazışmalarının çözümü yapıldığında ise sözde mahrem sorumlunun, altındaki öğretmenlere sık sık talimatlar verdiği belirtildi. Şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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