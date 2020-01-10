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  4. FETÖ’nün mahrem yapılanması operasyonunda 3 kişiye adli kontrol

FETÖ’nün mahrem yapılanması operasyonunda 3 kişiye adli kontrol

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 14:06 | Son Güncelleme

Samsun merkezli Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan 3 kişi daha mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce sabah saatlerinde Samsun merkezli Erzurum, Trabzon, Ankara, İstanbul ve Kastamonu illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

FETÖ’nün mahrem yapılanması operasyonunda 3 kişiye adli kontrol

Samsun merkezli Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan 3 kişi daha mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce sabah saatlerinde Samsun merkezli Erzurum, Trabzon, Ankara, İstanbul ve Kastamonu illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefondan bağlantıları tespit edilen meslekten ihraç edilen 1 binbaşı, 1 teğmen ve 20 kapatılan askeri okul öğrencilerinden oluşan 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 14 kişi dün ve önceki gün mahkemece adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli de savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren kapatılan askeri okul öğrencisi 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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