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FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 13:27 | Son Güncelleme

Başkentte, FETÖ'nün farklı faaliyet alanlarını yeniden canlandırmaya yönelik çalışmalarda bulunduğu tespit edilen ve örgütün mahrem yapılanması içinde çalıştıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) farklı faaliyet alanlarını yeniden canlandırmaya yönelik çalışmalarda bulundukları ve örgütün mahrem yapılanması içinde oldukları belirlenen 5 zanlı operasyonla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen firari örgüt üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Örgütün farklı faaliyet alanlarını yeniden canlandırmaya çalıştıkları belirlenen 5 firari şüpheli, ekiplerin takipleri sonucu gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ünün il, 2'sinin ise örgütün emniyet bünyesindeki mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öğrenildi.

Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Mahrem yapılanma

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