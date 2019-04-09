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FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 10:17 | Son Güncelleme

Ankara merkezli 23 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında çeşitli kurumların mahrem yapı üyelerinin bulunduğu 102 şüpheliden 63'ü gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Ankara merkezli 23 ilde yürütülen ve aralarında çeşitli kurumların mahrem yapı üyelerinin bulunduğu 102 şüpheliden 63'ü gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Astsubay yapılanması, Milli İstihbarat Teşkilatı Sinyal İstihbaratı Başkanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Hacettepe ve Turgut Özal Üniversitelerinde örgütün "mahrem" yapılanması içerisinde görev yaptıkları belirlenen 102 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında zanlılardan 63'ü Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlıların bazılarının örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullancısı oldukları ve örgütün mahrem yapılanması içerisinde çeşitli görevler üstlendikleri belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların bulundukları illerden Ankara'ya getirileceği, Ankara'da bulunan zanlıların ifade işlemlerine başlandığı, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

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