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FETÖ'nün "Malezya İmamı" hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 17:40 | Son Güncelleme

MİT operasyonuyla Malezya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen, örgütün "Malezya İmamı" Arif Komiş'in yargılanmasına başlandı - FETÖ elebaşını terör örgütü lideri olarak görmediğine ilişkin hazırlıkta alınan beyanı hatırlatılan Komiş: - "Kendisiyle yüz yüze görüşmedim. Kitaplarından okuduğum kadarıyla kendisini cemaat lideri olarak görüyorum"

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilen ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Malezya imamı" olduğu ileri sürülen Arif Komiş'in "terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Komiş ve avukatı katıldı.

Komiş, savunmasında, 1999-2003 arasında Kazakistan'da ve 2003-2015 döneminde Tacikistan'da FETÖ okullarında öğretmenlik yaptığını, ardından Malezya'dan teklif aldığını ve 2015'te de buraya gittiğini anlattı.

İddianamede kendisinde bulunan örgüt elebaşına ait kitaplara ve bilgisayarındaki dijital materyellere değinen Komiş, "Kitapların bir kısmı okulun, bir kısmı benimdir. Bilgisayarımda 5 binden fazla kitap vardı. Bulunduğum ülkede suç sayılmadığı için videoları da silme gereği duymadım. Bank Asya'daki artış ben Tacikistan'dayken olmuştur. Kalan bakiyemiz tamamen benim dışımda şirket tarafından yatırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Komiş, "Yurt dışındaki iş teklifleri FETÖ mensuplarınca mı yapıldı?" sorusu üzerine "Bulunduğum ülkedeki müdürler, iş tekliflerini iletti." dedi.

Başka bir soruyu yanıtlarken de Komiş, "yapıdan ayrılmayı düşündüğünü ancak maddi durumu olmadığını, geçinmek için okulda çalıştığını" iddia etti.

Savcının "Örgüt içinde başka göreviniz var mıydı?" sorusuna Komiş, sadece öğretmenlik yaptığını söyledi.

Mahkeme Başkanı Mehmet Tokyürek'in, savcılık sorgusunda FETÖ elebaşını terör örgütü lideri olarak görmediğine yönelik beyanını hatırlatması üzerine Komiş, "Kendisiyle yüz yüze görüşmedim. Kitaplarından okuduğum kadarıyla kendisini cemaat lideri olarak görüyorum." diye konuştu.

Hakkında silahlı terör örgütü yöneticiliği iddiasını da reddeden Komiş, "Ben 'Malezya imamı' değilim. Malezya'ya öğretmen olarak gittim. İngilizcemi geliştirmeye çalıştım." iddialarında bulundu.

Sanık avukatının tahliye talebinin alınmasının ardından mahkeme heyeti, savcının da görüşü doğrultusunda Komiş'in tutukluluğunun devamına hükmederek davayı erteledi.

FETÖ'nün Malezya sorumlusu olduğu öne sürülen Arif Komiş, düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak MİT tarafından 30 Ağustos'ta Malezya'dan Türkiye'ye getirilmişti.

İddianamede Komiş'in "terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

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