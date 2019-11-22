FETÖ'nün "Malezya İmamı" hakim karşısında

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilen ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Malezya imamı" olduğu ileri sürülen Arif Komiş'in "terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Komiş ve avukatı katıldı.

Komiş, savunmasında, 1999-2003 arasında Kazakistan'da ve 2003-2015 döneminde Tacikistan'da FETÖ okullarında öğretmenlik yaptığını, ardından Malezya'dan teklif aldığını ve 2015'te de buraya gittiğini anlattı.

İddianamede kendisinde bulunan örgüt elebaşına ait kitaplara ve bilgisayarındaki dijital materyellere değinen Komiş, "Kitapların bir kısmı okulun, bir kısmı benimdir. Bilgisayarımda 5 binden fazla kitap vardı. Bulunduğum ülkede suç sayılmadığı için videoları da silme gereği duymadım. Bank Asya'daki artış ben Tacikistan'dayken olmuştur. Kalan bakiyemiz tamamen benim dışımda şirket tarafından yatırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Komiş, "Yurt dışındaki iş teklifleri FETÖ mensuplarınca mı yapıldı?" sorusu üzerine "Bulunduğum ülkedeki müdürler, iş tekliflerini iletti." dedi.