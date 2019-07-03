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FETÖ’nün mali yapılanmasına 4 ilde eş zamanlı operasyon: 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 10:35 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) mali yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) mali yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Edinilen bilgiye göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün mali yapılanmasına yönelik 4 ilde 47 şüpheliye yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Başlatılan operasyon devam ediyor.

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