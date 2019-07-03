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FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 10:29 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, örgüte finansal destek sağladığı iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 29'u yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağladığı öne sürülen 29 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bilecik'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 29 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 18 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ istanbul Mali yapılanma

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