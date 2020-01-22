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  4. FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 14'e yükseldi

FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 14'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 16:22 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan şüphelilerin toplantılarını kapalı kasa minibüslerde yaptıkları öğrenildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 1'i daha İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü dün yakalanmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, kendilerine yakın gördüğü esnaftan para toplayıp Silivri ve Çatalca'da yeni hücre evleri oluşturdukları ve toplantılarını da kapalı kasa minibüslerde yaptıkları öğrenildi.

Şüphelilerin 2'sinde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock bulunduğu bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, ekiplerin, hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

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FETÖ İstanbul MİT Bölge Başkanlığı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon

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