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FETÖ'nün Manisa'da jandarmadaki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 16:04 | Son Güncelleme

Darbe girişimi sırasında İl Jandarma Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 2'si tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi

MANİSA (AA) - Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Ahmet Çiçek ve eski Yunusemre İlçe Jandarma Komutan Vekili teğmen Salih Uyar'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İl Jandarma Komutanlığındaki olaylarla ilgili haklarında dava açılan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Soma İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Oruç Fevzi Kara, 15 Temmuz gecesi bir düğünde olduğunu, köydeki vatandaşlardan ülke genelinde bir karışıklık olduğu bilgisi aldığını söyledi.

Kara, yaşanan olaylar sırasında yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için karakol komutanına dışarıda birlik olup olmadığını sorduğunu belirterek, "Dışarıda birlik varsa geri çekin emrini verdim. Emri verdikten sonra düğünden çıkarak hızla İlçe Jandarma Komutanlığına geçtim. Komutanlıkta herkesin resmi kıyafetli olduğunu gördüm. Neden diye sorduğumda 'emir bu yönde' cevabını aldım." dedi.

İlerleyen dakikalarda Soma Belediyesinin ve AK Parti Soma İlçe Başkanlığı önünde toplanan insanlar olduğu bilgisini aldığını anlatan Kara, AK Parti'yi ve Soma Kaymakamlığını aradığını ve devletin her zaman yanında olduğunu söylediğini ifade etti.

Tutuklu sanık Salih Uyar da "Enes" kod adını kullandığı iddialarını reddederek, o gece yaşanan olaylara sözlü ve yazılı emirleriyle karşı çıktığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, geriye kalan bazı tanıkların da dinlenilmesine karar vererek, tutuklu sanıkların bu durumlarının devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Manisa'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ahmet Çiçek ve eski Yunusemre İlçe Jandarma Komutan Vekili teğmen Salih Uyar'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığa, "TBMM'yi, hükümeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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