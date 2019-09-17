Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün insan kaynaklarında ele geçirilen ve içerisinde 15 bin 500 kişinin adının bulunduğu "Mazi" isimli dosya ile flash bellekteki bir diğer şifreli dosyanın Amerika’da çözüleceği haberini yalanladı. Başsavcılık, söz konusu çözümün TÜBİTAK tarafından yapılacağını bildirdi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) insan kaynakları departmanına yönelik yürütülen soruşturmada ele geçirilen ve içinde 15 bin 500 kişinin isim bilgilerine ulaşılan ‘Mazi’ isimli dosya ile aynı dosya içerisinde diğerinin 12 kat büyüklüğünde yer kaplayan şifreli dosyanın çözülmek üzere Amerika’ya gönderileceği yönündeki haberi yalanladı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu dosyanın Amerika’ya gönderilmeyeceği ve çözülmesi için TÜBİTAK’ta çalışmaların devam ettiğine yer verildi. Şifreli dosyanın çözülmesi için her bir satır için ayrı bir anahtar kelime istendiği ve TÜBİTAK’ın bu yönde çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

