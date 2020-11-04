FETÖ’nün medya yapılanması davası yeniden görüldü

FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin dava, Yargıtay’ın 8 sanık yönünden kararı bozması nedeniyle yeniden görüldü.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan 25 sanıklı FETÖ’nün medya yapılanması davasının 8 sanık yönünden kararı bozmasının ardından yeniden görülmesine başlandı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar şarkıcı Atilla Taş, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Cemal Azmi Kalyoncu, Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yetkin Yıldız, Yakup Çetin ve Ünal Tanık ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme heyeti, Yargıtay’ın bozma ilamına uyulmasına karar verdi. Sanıklar ve avukatları duruşmadaki beyanlarında beraate ilişkin taleplerini dile getirdi. Mahkeme heyeti, sanıkların ayda bir kez imza şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

“Masumum”

Kendisine verilen hapis cezalarının bozulduğunu belirten şarkıcı Atilla Taş, “’Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan bir tweetim ile ilgili bir yargılama olacak. Onun dışında hakkımdaki bütün cezalar bozuldu. Mahkeme, Yargıtay’ın kararına uydu. Masumum” ifadelerini kullandı.