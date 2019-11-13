FETÖ’nün medya yapılanması davasında savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FET\u00d6\u2019n\u00fcn medya yap\u0131lanmas\u0131 davas\u0131nda savc\u0131l\u0131\u011f\u0131n itiraz\u0131 \u00fczerine hakk\u0131nda yakalama karar\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131lan Ahmet Altan, \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131. Tam 2 bin 200 y\u0131ll\u0131k! Stratonikeia Antik Kenti'nde \u015fa\u015f\u0131rtan ke\u015fifE-Ticaret ve E-\u0130hracat\u0131n t\u00fcm payda\u015flar\u0131 Futurecommerce360 Konferans\u0131\u2019nda bir araya geliyorSu\u00e7 makinesi, pompal\u0131yla ate\u015f etti, b\u0131\u00e7aklayarak \u00f6ld\u00fcrd\u00fc
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