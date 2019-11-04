FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada Ahmet Altan, ’Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Altan’ın tahliyesine karar verdi.
FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada Ahmet Altan, ’Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada Ahmet Altan, ’Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Altan’ın tahliyesine karar verdi.
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