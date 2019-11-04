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FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada karar arası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 18:28 | Son Güncelleme

FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ın aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davaya alınan savunmaların ardından ara verildi.

FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ın aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davaya alınan savunmaların ardından ara verildi. Aranın ardından davanın karara bağlanması bekleniyor.
FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan’ın aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nazlı Ilıcak, tutuksuz sanık Mehmet Altan ve avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Yakup Şimşek, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Fevzi Yazıcı ise SEGBİS yoluyla katıldı.

‘Anayasa’nın 153’üncü maddesini çiğniyor’
Duruşmada sanıklar, celse arasında açıklanan esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yaptı. Savunma yapan sanık Ahmet Altan, “Anayasa Mahkemesi, Mehmet Altan hakkında verdiği kararda, bu konuşmanın suç delili olmadığını açıkça belirtti. Anayasa’ya göre Anayasa Mahkemesi’nin kararları yargıyı da yürütmeyi de yasamayı da bağlar. Yargının bütün mensupları Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına uymak zorundadır” dedi.
Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmaları alınan sanıklara son sözleri soruldu. Son sözü sorulan Nazlı Ilıcak, “220/7’ye yargılananlardan tüm gazetecilerin ya baştan beri tutuksuz yargılandılar ya da tahliye edildiklerini hatırlatmak istiyorum. Beraat vermeyecekseniz bile yaşım itibariyle cezaevi şartlarına katlanmamın zorluğu ve iktidarın çok yakında getireceği 75 yaşındakilerle ilgili düzenlemeyi de dikkate alarak tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum” dedi.
Sanık Ahmet Altan son sözünde, “Hukuka uyulmasını istiyorum” ifadelerini kullanırken, Mehmet Altan ise, “Yargıtay kararına göre beraatime karar verilmesini istiyorum” dedi. Diğer sanıklar da tahliyelerini ve beraatlerini istediler. Savunmaların ardından duruşmaya bir süre ara verildi. Mahkemenin verilen aranın ardından karara bağlanması bekleniyor.

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