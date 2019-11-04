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FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada mütalaa açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 13:03 | Son Güncelleme

FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ın aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada duruşma savcısını mütalaasını açıkladı.

FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ın aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada duruşma savcısını mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenirken, Mehmet Altan’ın beraati talep edildi.
FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan’ın aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nazlı Ilıcak, tutuksuz sanık Mehmet Altan ve avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar, Ahmet Altan, Yakup Şimşek, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Fevzi Yazıcı ise SEGBİS yoluyla katıldı.
Duruşma savcısının celse arasında esasa ilişkin mütalaayı dosyaya sunduğu kaydedildi. Mütalaada, sanıkların örgüt içerisindeki faaliyetler, konumları ve eylemleri nedeniyle alt sınırdan uzaklaşılıp ceza verilmesi gerektiği belirtildi.
Sanıklar Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın ‘Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapislerinin istendiği mütalaada, Ahmet Altan’ın beraati talep edildi. Sanıklar Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek’in ise ‘Terör örgütü üyeliği’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

‘Beraatimi talep ediyorum’
Mütalaaya ilişkin savunma yapan Ilıcak, “Gazeteciler söz ve yazılarından dolayı örgüt propagandası suçlaması ile karşı karşıya kaldılar. Cadı avı dediğim için bilerek isteyerek FETÖ’ye yardım etmekle suçlanıyorum. Örgütün amacının iktidarı devirmek ve yerine teokratik devlet kurmak olarak açıklanıyor. Hiçbir yazımda bu amaca hizmet ettiğim hiç bir delil yok. Sadece 15 ay Bugün gazetesinde çalıştım. Bir gazetede çalışmak suç teşkil etmez. Herkes bir yerde bir gazetede çalışırken bunun karşılığı olarak bir maaş alır. Darbe gecesi darbe karşıtı tweetler attım. Eren Erdem’in tahliyesi ile 220/7’den tutuklu gazeteci kalmamıştır. Bilerek ve isteyerek bir yardım suçu işlemedim. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

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