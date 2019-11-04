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FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada Nazlı Ilıcak ’Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme Ilıcak’ın ve tahliyesine karar verdi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 19:56 | Son Güncelleme

FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada Nazlı Ilıcak ’Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.

FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada Nazlı Ilıcak ’Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme Ilıcak’ın ve tahliyesine karar verdi.

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