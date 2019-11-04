FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada tutuksuz sanık Mehmet Altan beraat etti.

FET\u00d6\u2019n\u00fcn medya yap\u0131lanmas\u0131na ili\u015fkin davada tutuksuz san\u0131k Mehmet Altan beraat etti.PARTNER Ne giydi\u011fini g\u00f6renin a\u011fz\u0131 a\u00e7\u0131k kald\u0131! Sokakta yar\u0131 \u00e7\u0131plak\u2018Vatanda\u015fl\u0131ktan \u00c7\u0131kar\u0131lsalar Bile I\u015e\u0130D\u2019lileri \u00dclkelerine G\u00f6nderece\u011fiz\u2019Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131: \u201cRasulayn\u2019daki Allouk su tesisinin tam kapasite \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 i\u00e7in eksikleri giderilecek\u201d
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