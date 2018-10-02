Nazlı Ilıcak, 2011'de yazdığı bir kitapta dezenformasyon yaptığının iddia edildiğini belirterek, "FETÖ'nün olmadığı dönem ben ne dezenformasyon yapmışım bilmiyorum?" diye konuştu.

Ilıcak, "Hiçbir somut olguya dayanmayan niyet okumaya dayalı delilleri birbir çürüttüğümü zannetim, fakat hiç bir yargılama yapılmamış gibi ortaya koyduğum deliller yok sayılıyor." ifadelerini kullandı.

Hakkındaki bir diğer delilin ise HTS kayıtları olduğunu vurgulayan Ilıcak, " 2006-2015 arası 5 kişiyle 3-5'i geçmeyen telefon konuşması. Bu tarihte bu isimlerin terör örgütü üyesi oldukları bilinmiyor. O HTS kayıtları aslında FETÖ ile bir bağlantım olduğunu değil aksine olmadığımı gösterir. Zira örgüt bağı, çok daha fazla telefon trafiğini gerektirir." şeklinde konuştu.

Ilıcak, 43 yıllık meslek hayatının hiçbir safhasında cemaate ait diye bilinen yayın kuruluşlarında çalışmadığını savunarak, "Ben niye cezaevindeyim, diye kendi kendime soruyorum. Amacı şeriata dayalı bir diktatörlük kurmak olan bir yapı bana ne menfaat sağlayabilir ki? Ben Atatürk kadınıyım. Bir şeriat devletini ben neden isteyeyim." dedi.

Mehmet Altan hakkında Anayasa Mahkemesi'nce verilen ihlal kararının kendisi için emsal olduğunu kaydeden Ilıcak, bu kararın kendisine de uygulanmasını talep etti.

- "Benim hiçbir eylemim suç teşkil etmiyor"

Yargıtay'ın şart koştuğu FETÖ üyeliği kıstaslarının hiç birine uymadığını savunan Ilıcak, şöyle devam etti: