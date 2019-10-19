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FETÖ’nün Meksika İmamı, Kamboçya’ya sahte pasaportla kaçmış

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2019 16:06 | Son Güncelleme

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Kamboçya polisi ile ortaklaşa düzenlediği operasyonla ele geçirilen FETÖ’nün Meksika imamı Osman Karaca’nın Kamboçya’ya sahte Meksika pasaportuyla firar ettiği açıklandı.FETÖ’nün Meksika imamı Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Kamboçya polisi ile ortaklaşa düzenlediği operasyonla ele geçirildi.

FETÖ’nün Meksika İmamı, Kamboçya’ya sahte pasaportla kaçmış

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Kamboçya polisi ile ortaklaşa düzenlediği operasyonla ele geçirilen FETÖ’nün Meksika imamı Osman Karaca’nın Kamboçya’ya sahte Meksika pasaportuyla firar ettiği açıklandı.
FETÖ’nün Meksika imamı Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Kamboçya polisi ile ortaklaşa düzenlediği operasyonla ele geçirildi. Türkiye’ye getirilen Karaca’nın MİT’in başvurusu ile yerel polis tarafından 14 Ekim’de başkent Pnom Penh’de bir bankada gözaltına alındığı belirtildi. 8 polis tarafından yapılan operasyonun ardından sorguya alınan Karaca gerekli işlemlerin tamamlanmasından sonra Türkiye’ye iade edildi. Aynı zamanda Meksika vatandaşlığı bulunan Karaca’nın, Türkiye’nin çıkardığı kırmızı bültenle arama kararı sonrasında Meksika’dan Kamboçya’ya kaçtığı bildirildi.
Meksika’nın Kamboçya’da büyükelçiliği bulunmadığı için Vietnam’daki büyükelçilik tutuklamayı doğruladı. Karaca’nın, Kamboçya’ya sahte Meksika pasaportuyla firar ettiği bilgisi Türk Büyükelçiliği tarafından iletildi. FETÖ’nün Meksika imamının sahte bilgilerle Kamboçya’dan oturum izni almaya çalıştığı bildirildi. Karaca’nın 2002-2011 yılları arasında FETÖ’nün okullarında müdürlük yaptığı ortaya çıktı.

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