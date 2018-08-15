FETÖ'nün Milli Eğitim örgütlenmesi şüphelerinden 1'i tutuklandı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesi merkezli olarak 3 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eşzamanlı olarak çeşitli tarihlerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen toplam 11 kişiden 1'i tutuklandı. Diğer 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin Milli Eğitim örgütlenmesine yönelik, geçen 7, 9 ve 14 Ağustos tarihlerinde Turgutlu merkezli olarak Kocaeli ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda, 3'ü kadın 11 kişi gözaltına alındı, dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 49 yaşındaki F.Y. tutuklandı. Diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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