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FETÖ’nün milyonlarca lirayı nasıl akladığı raporla açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 13:12 | Son Güncelleme

Antalya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına toplanan paraların aklanması olayına ilişkin 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Antalya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına toplanan paraların aklanması olayına ilişkin 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerin örgütün finansmanı esnasında bankada şüpheli işlem bildirimini engellemek için milyonlarca lirayı nasıl aklamaya çalıştıkları Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) raporuyla açıklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının, örgütün finansmanı esnasında şüpheli işlem bildiriminden kurtulmak amacıyla veya elde edilen himmet paralarının şüphe çekmeden aklanması için yaptıkları banka işlemleri ile ilgili Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce detaylandırıldı ve MASAK tarafından konuya ilişkin bir rapor hazırlandı.
Rapora göre; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına toplanan paraların Bank Asya nezdinde hesabı bulunan güvenilir şahısların hesabına yatırıldığı, yatırılan hesaba bloke koyma işlemi uygulandığı, bir süre sonra blokelerinin kaldırılarak hesapta bulunan paraların şahıslar tarafından nakit olarak çekildiği ya da farklı hesaplara havale edildiği, 2010-2015 yılları arasında yapılan bloke işlemlerinin toplam miktarının 3 milyon 486 bin 646,34TL, 546 bin 350 dolar, 210 bin Euro olduğu tespit edildi.
Bahse konu bloke işlemlerini yapan 17’si hesap sahibi, 22’si ise Bank Asya çalışanı olmak üzere toplam 39 şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli işlem yapıldı.

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