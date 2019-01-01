Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurtdışı okul yapılanması soruşturması kapsamında, Moldova'daki en üst düzey devlet yönetimindeki kişilerin çocuklarına sözde eğitim veren okulun yöneticisi Sedat Hasan Karacaoğlu hakkında soruşturma tamamlandı. Moldova'dan deport edilerek MİT gözetiminde Türkiye'ye getirildikten sonra tutuklanan şüpheli Sedat Hasan Karacaoğlu hakkında "Uluslararası casusluk" ve "Terör örgütü yöneticiliği" suçlarından toplam 16,5 yıldan 28,5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ /PDY Silahlı Terör Örgütü'nün tüm yurtdışı okul yapılanması ve müzahir dernekleriyle ilgili soruşturma yürütüldüğü kaydedildi. Örgütün asıl amacının eğitim-öğretim faaliyeti görünümü altında o ülkelerin güvenlik ve istihbari bilgilerini temin ederek işbirliği yaptığı ülke ve devletlere aktarmak olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Örgütün başlangıçta eğitim-eğitim faaliyetleriyle o ülkelerin kamuoyunda olumlu algı oluşturduğu, ülkelerin ekonomik ve bürokratik alanlarında ulaştığı güç sayesinde ülkemiz aleyhine lobicilik faaliyetlerini açıkça yürütmeye başladığı, o ülke idarelerini ülkemiz aleyhine tavır almalarını sağlamaya çalıştığı anlatıldı. FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminde bulunmasının tüm dünyaya delilleriyle birlikte anlatıldığı, buna rağmen örgütün yurtdışında halen sözde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunduğunun tespit edildiğine dikkat çekildi. İddianamede, devlet büroksisisi ve istihbari kurumlarının başarılı çalışmaları ile örgüt yapılanmasında önemli yeri olan şüphelilerin, diplomatik alandaki çalışmalar sonucu ülkemize iadelerinin sağlandığı kaydedildi.