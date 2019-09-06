FETÖ'nün Moldova'daki yöneticisi hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, ''silahlı terör örgütü yöneticiliği'' ve "uluslararası casusluk yapmak'' suçlarından tutuklu yargılanan sanık Sedat Hasan Karacaoğlu hakkında görüşünü sunan savcı, 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Sedat Hasan Karacaoğlu ve avukatı hazır bulundu.

Savunma yapan sanık Sedat Hasan Karacaoğlu, Tekirdağ'da kendisine ait cep telefonuna polis memurları tarafından şifresinin istenerek el konulduğunu, tehditle belge imzalamasının istendiğini öne sürdü.

Yıllardır yurtdışında çalıştığı için birçok internet sitesine giriş yaptığını ifade eden sanık Karacaoğlu, hangi sitelere girmenin suç olduğunu bilmediğini, sosyal yazışma ağındaki kendisine gönderilen yazışmalarının çoğunun okul çalışanlarıyla ilgili olduğunu iddia etti.

Sanık Karacaoğlu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmasıyla ilgili ise oğlunun bu ülkede okuduğunu ve Pensilvanya'da eski bir öğrencisinin olduğunu ve onun yanına uğradığını ileri sürdü. Diğer suçlamaları da kabul etmeyen sanık Karacaoğlu tahliyesini talep etti.