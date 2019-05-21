FETÖ'nün Muğla'daki iş insanları davasında sanıklara ceza yağdı

Cavit AKGÜN/MUĞLA (DHA)- MUĞLA'da, 9'u tutuklu 41 sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olma ve örgüt yöneticiliği' suçundan yargılandığı FETÖ/PDY çatı davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, firari 5 kişinin dosyalarının ayrılmasına, 4 sanığın beraatine, 32 iş insanın ise 1 yıl ila 8 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanıkların yakınlarının bazıları, karar sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

FETÖ/PDY'nin Muğla çatı davasının karar duruşması, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonuna dönüştürülen Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapıldı. Tutuklu 9 sanık, cezaevi ring araçlarıyla duruşmanın görüleceği salona getirildi. Bugün görülen 19'uncu celsede, sanıklar ve avukatları savunma yaptı. Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerine karar verilmesini talep etti. Duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı. Sanıklardan 4'ü beraat ederken, 32 iş insanına ise 1 yıl ila 8 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Firari sanıklar S.D., S.S., F.T., Y.S. ve F.T.'nin hakkındaki dosya ise ayrıldı.

