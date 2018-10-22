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FETÖ'nün muhasebecisine gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 14:32 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'doktorlar imamının muhasebecisi' olduğu iddiasıyla 2 yıldır aranan Erkan Ç., polis tarafından yakalandı.

ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'doktorlar imamının muhasebecisi' olduğu iddiasıyla 2 yıldır aranan Erkan Ç., polis tarafından yakalandı.
Adıyaman'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında; örgütün gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı belirlenen ve çeşitli derneklerde saymanlık yapan Erkan Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 2 yıldır aranan ve Gaziantep'te olduğu saptanan şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Örgütün sözde doktor imamlarının muhasebecisi olmakla suçlanan şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı.

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