FETÖ'nün muhasebecisine gözaltı

ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'doktorlar imamının muhasebecisi' olduğu iddiasıyla 2 yıldır aranan Erkan Ç., polis tarafından yakalandı.

Adıyaman'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında; örgütün gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı belirlenen ve çeşitli derneklerde saymanlık yapan Erkan Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 2 yıldır aranan ve Gaziantep'te olduğu saptanan şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Örgütün sözde doktor imamlarının muhasebecisi olmakla suçlanan şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı.

