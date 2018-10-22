FETÖ'nün muhasebecisine gözaltı

ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'doktorlar imamının muhasebecisi' olduğu iddiasıyla 2 yıldır aranan Erkan Ç., polis tarafından yakalandı.
Adıyaman'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında; örgütün gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı belirlenen ve çeşitli derneklerde saymanlık yapan Erkan Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 2 yıldır aranan ve Gaziantep'te olduğu saptanan şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Örgütün sözde doktor imamlarının muhasebecisi olmakla suçlanan şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı.
Cemal Kaşıkçı'nın dublörünün görüntüsü ortaya çıktı
İşkenceye dayanamadı! Çırılçıplak soyup...
Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Belki de ana muhalefetin sonu olacak
Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış
İstanbul Başakşehir'de servis aracında şoföre çirkin saldırı
Yeni göç dalgası! 7 bin göçmen sınıra ulaştı
MHP'li Enginyurt: AK Parti'nin İstanbul adayı Numan Kurtulmuş
Eşinden habersiz kredi çeken yandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum