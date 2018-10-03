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FETÖ'nün "mülkiye" yapılanması davasında verilen cezalar onandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 17:56 | Son Güncelleme

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, FETÖ'nün "mülkiye" yapılanması davasında, yerel mahkemece eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'ya verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a verilen 2 yıl 1 aylık hapis cezalarını onadı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mülkiye" yapılanmasına yönelik davada yerel mahkemece "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'ya verilen 3 yıl 1 ay 15 gün, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a verilen 2 yıl 1 ay hapis cezalarını onadı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 9 Şubat'ta karara bağlanan FETÖ'nün "mülkiye" yapılanması davasına ilişkin istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza Dairesi, sanıklar Hüseyin Avni Mutlu, Hüseyin Çapkın, Erdal Çakır, Necmettin Kalkan, Nurullah Çakır, Fatih Şahin, Murtezi Balcı, Yusuf Yavaşcan, Feyzullah Özcan, Haluk Nadir ve Yılmaz Kurt hakkında yerel mahkemece verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini usul ve yasaya uygun buldu.

Yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin aykırılık bulunmadığına karar veren mahkeme, bu nedenle sanıklar hakkında yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.

Dairenin kararı ile sanıklar Hüseyin Avni Mutlu, Hüseyin Çapkın, Erdal Çakır, Necmettin Kalkan, Nurullah Çakır, Fatih Şahin, Murtezi Balcı, Yusuf Yavaşcan'a verilen hapis cezaları ile Feyzullah Özcan, Haluk Nadir ve Yılmaz Kurt'a verilen beraat hükümleri onanmış oldu.

- Davanın geçmişi

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 7'si tutuklu 14 sanık hakkındaki FETÖ'nün "mülkiye" yapılanması davasına ilişkin 9 Şubat'ta açıkladığı kararında, "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun 3 yıl 1 ay 15 gün, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Mutlu'nun cezaevinde kaldığı süreyi göz önüne alarak hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar veren mahkeme, Çapkın'ın adli kontrol tedbiri kararını kaldırmıştı.

Mahkeme heyeti, eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal, eski Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah Özcan, eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat, eski İstanbul Vali Yardımcısı Haluk Nadir, eski Pendik Kaymakamı Osman Tunç ve eski Mülkiye Başmüfettişi Yılmaz Kurt'un tüm suçlardan beraatlerine karar vermişti.

Eski Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır'ın örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıl hapis cezasına ve tutukluluğun devamına hükmederek, eski Artvin ve Hakkari Valisi Necmettin Kalkan'ın da aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapsine karar vermişti.

Mahkeme, Kalkan'ın tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak, tahliyesini kararlaştırarak, hakkında yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.

Eski Muğla Valisi Fatih Şahin, eski Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mürteza Balcı, eski Rize ve Çorum Valisi Nurullah Çakır'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapsine karar veren mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Mahkeme, eski Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Tüm sanıklar hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu'na muhalefet" suçundan ayrı ayrı beraatlerini kararlaştırılmıştı.

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