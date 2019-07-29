FETÖ'nün Nazilli iş adamları yapılanması davasında hüküm bozuldu

AYDIN (AA) - İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Nazilli iş adamları yapılanması davasında yargılanan sanıklara verilen hükmü bozdu.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 13 Ağustos 2018'de 20'si tutuklu 108 sanıktan 63'üne 2 yıl 1 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırdığı dosyayı inceleyen daire, davanın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi.

Ceza dairesinin kararında, bazı avukatların iki ve daha fazla sanığın müdafiliğini yaptığı, bazı sanıkların avukatsız yargılandığı, bazı sanıkların ise suç tarihlerinin yazılmadığına ve bazılarının da eksik cezaya hükmedildiğine yönelik ifadeler yer aldı.

Daire, dosyayı yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye gönderdi.

- 63 sanığa hapis cezası

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün Nazilli iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20'si tutuklu 108 sanıktan 63'üne "silahlı terör örgütüne üye olma ve silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından 2 yıl 1 ay ila 12 yıl arasında değişen hapis cezaları vermişti. Tutuksuz yargılanan 11 sanık beraat etmiş, tutuklu sanıklardan 11'i tahliye edilmişti.

Öte yandan Uğur Şirketler Grubu ortaklarından tutuksuz sanıklar Zeynel Abidin Takmaklı ve kardeşi Muhammet Celali Takmaklı'ya örgüt üyeliğinden 7 yıl 6'şar ay hapis cezası veren heyet, sanıkların yaş ve sağlık durumundan dolayı adli kontrol şartı hükümlerinin uygulanmasına karar vermişti.

Hakkındaki deliller tamamlanmayan 2'si tutuklu 34 sanığın dosyası ise önceki duruşmalarda tefrik edilmişti.

