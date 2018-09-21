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FETÖ'nün "Nevşehir imamı"na 15 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 12:13 | Son Güncelleme

FETÖ'nün sözde "Nevşehir imamı" Alim Çakır, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Nevşehir imamı" Alim Çakır, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, sanık Çakır tutuklu bulunduğu Ordu E Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden avukatıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı daha önceki mütalaasını tekrar ederek sanık Çakır'ın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı beyanı sorulan Çakır, terör örgütü yöneticiliği suçlamasını kabul etmedi, örgütle bağının olmadığını öne sürdü. ABD'nin de aralarında bulunduğu yabancı ülkelere yaptığı ziyaretlerin turistlik amaçlı olduğunu savunan Çakır, aleyhindeki tanık beyanlarını kabul etmedi.

Sanık Çakır, ilahiyatçı olması dolayısıyla zaman zaman kendisine dini sorular sorulduğunu, bu sorulara verdiği cevapların sohbet havası içinde geçtiğini ancak bu sohbetlerde devletin aleyhinde bir konuşma yapmadığını iddia etti.

ByLock kullandığına ilişkin tespiti de kabul etmeyen Alim Çakır, suçsuz olduğunu belirterek beraatini istedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin örgütle ilgisinin bulunmadığını öne sürüp beraat talebinde bulundu.

Müzakere arasının ardından heyetin oy birliğiyle aldığı kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, Çakır'ı terör örgütü yöneticiliği suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Cezada indirime gitmeyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi Fetullahçı Terör Örgütü Nevşehir imamı" Alim Çakır

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