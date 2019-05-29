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FETÖ'nün 'öğrenci yapılanması'na operasyon: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 14:12 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, 'FETÖ/PDY'nin öğrenci yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 4'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün 'öğrenci yapılanması'na operasyon: 8 gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, 'FETÖ/PDY'nin öğrenci yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 4'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün yeniden öğrenci yapılanmasına başladığını belirledi. 'Örgüt üyesi olmak' suçundan arandığı tespit edilen kişilerin, hücre evlerinde, üniversite öğrencilerini hedefleyen yapılanmaya başladığını belirleyen polis, bu sabah 11 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonlarda S.Y., H.Ç., S.G. ve M.B.G. adlı kadınlar ile H.K., M.A., İ.Ç. ve B.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 4 kişi adına düzenlenen sahte kimlik ile dolar ve rublelerle 40 bin TL ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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FETÖ'nün 'öğrenci yapılanması'na operasyon: 8 gözaltıFETÖ'nün 'öğrenci yapılanması'na operasyon: 8 gözaltı

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