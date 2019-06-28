HABER

FETÖ'nün "öğrenci yapılanması"na yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 11:40 | Son Güncelleme

Sivas merkezli 9 ildeki operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı

SİVAS (AA) - Sivas merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 17/25 Aralık sürecinden sonra örgütün öğrenci yapılanmasında faaliyet gösteren kişilerin tespitine yönelik çalışma yaptı.

Sivas, Aydın, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Bingöl, Gaziantep, Şanlıurfa ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgütün "bölge talebe mesulü" olarak faaliyet yürüten, örgüt evlerine gelen ortaokul öğrencileriyle ilgilenen, Sivas'a gelen üniversite öğrencilerini karşılayan ve örgüt evlerine yerleştiren, askeri okul ve polis okullarına örgüt tarafından yerleştirilmek istenen ortaokul öğrencileriyle ilgilenen, kod isim kullanarak örgüt evinde kalan, örgüt içinde "esnaf sohbeti" adı altında toplantı yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bank Asya ve İkbal Eğitim Vakfında kayıtlarının bulunduğu tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si savcılıkça serbest bırakıldı, 7'sinin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
Yavru ebabil kuşuna doktor ve hemşireler sahip çıktıYavru ebabil kuşuna doktor ve hemşireler sahip çıktı
Erzurum’da sağanak sele dönüştüErzurum’da sağanak sele dönüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ operasyon Sivas

En Çok Okunan Haberler

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karaman Cezaevi'ndeki isyan alarmı, tatbikat çıktı

Cezaevinde isyan alarmı! Çok sayıda polis sevk edildi

HDP il binasında kurulan "sözde mahkemenin" detayları ortaya çıktı

"Sözde mahkemenin" detayları ortaya çıktı

Son dakika: Anayasa Mahkemesi Deniz Yücel hakkında kararını verdi!

AYM'den Deniz Yücel kararı!

Hacı Bektaş Veli’nin Kapadokya’da kullandığı mescit 800 yıl sonra gün yüzüne çıktı! İlk günkü gibi

800 yıl sonra gün yüzüne çıktı! İlk günkü gibi

İstanbul'da taksicilere yönelik operasyon başlatıldı!

İstanbul'da taksicilere operasyon!

OHAL Komisyonu 77 bin 900 başvuruyu karara bağladı

OHAL Komisyonu açıkladı! 28 Haziran itibarıyla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.