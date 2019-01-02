HABER

FETÖ'nün 'okul' yapılanması davasında 35 kişiye hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 20:05 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin okul yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 21'i tutuklu 49 sanıklı davada 35 kişiye 1 ile 9 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin okul yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 21'i tutuklu 49 sanıklı davada 35 kişiye 1 ile 9 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY ile irtibatta olduğu değerlendirilen kurum ve kuruluşlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, kapatılan 13 okul ile bir bakımevinin sahibi, ortağı, yöneticisi ve bazı çalışanlarından oluşan 21'i tutuklu, 19'u tutuksuz ve 9'u ise firari 49 sanık hakkında 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçlamasıyla dava açıldı. Denizli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya bugün devam edildi. Duruşmada, son savunmalarını yapan sanık ve avukatları, suçlamaları kabul etmedi, beraatlerini istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 49 sanıktan 35'ine 1 yıl 6 ay 22 gün ile 9 yıl 4 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verdi, 5 sanık ise beraat etti. Ayrıca 10 sanık da tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Haklarında yakalama kararı bulunan 9 sanık hakkındaki dosya ise ayrıldı.

PARTNERSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflarSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflar
Kuşadası'nda yakalanan 3 cezaevi firarisi tutuklandıKuşadası'nda yakalanan 3 cezaevi firarisi tutuklandı
İki otomobil çarpıştı yol kenarındaki 2 kişi yaralandıİki otomobil çarpıştı yol kenarındaki 2 kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlar bekliyor! Zam oranı yarın belli olacak

Milyonlar bekliyor! Zam oranı yarın belli olacak

O Ses'in yarışmacısı sevgilisini boğdu!

O Ses'in yarışmacısı sevgilisini boğdu!

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

MHP'de Samsun depremi!

MHP'de Samsun depremi!

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamama giden 18 kadın zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

Hamama giden 18 kadın zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

Korkunç olay! 6 yaşındaki çocuğunu elektrik süpürgesiyle dövdü

Korkunç olay! 6 yaşındaki çocuğunu elektrik süpürgesiyle dövdü

Evlerine aniden su basınca tsunami sandılar

Evlerine aniden su basınca tsunami sandılar

Sosyal medya onu konuşuyor! Polis memurunun duygulandıran yeni yıl mesajı

Sosyal medya onu konuşuyor! Duygulandıran yeni yıl mesajı

Tekirdağ'da korkutan görüntü! Deniz turuncuya büründü

Tekirdağ'da korkutan görüntü! Deniz turuncuya büründü

Üçüz bebekler yalnızca 1 gün hayatta kalabildi... Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.