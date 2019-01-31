HABER

FETÖ’nün okullarında öğretmenlik yapan sanığa 8 yıl 9 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 13:17 | Son Güncelleme

Kayseri’de yurt dışına çıkmak isterken yakalanan ve FETÖ/PDY soruşturmasında örgüt okullarında öğretmenlik yaptığı, örgüt bankasında hesabı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.Kayseri 4.

Kayseri’de yurt dışına çıkmak isterken yakalanan ve FETÖ/PDY soruşturmasında örgüt okullarında öğretmenlik yaptığı, örgüt bankasında hesabı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık C.Ç., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edilirken, avukatı duruşmada hazır bulundu.
FETÖ/PDY Soruşturması kapsamında kapatılan Kılıçaslan Fen Lisesi’nde kimya öğretmeni olduğu, Bank Asya hesabı olduğu ve tanık beyanları doğrultusunda örgüt üyesi olduğu iddiasıyla dava açılan tutuklu sanık C.Ç., “Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Pasaportuma yasak konulduğunu bilmiyordum, yurt dışına çıkacaktım, firari değildim” diye konuştu.
1 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık C.Ç.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Öğretmen ve öğrenciye FETÖ cezası
Ayrıca aynı mahkemede farklı dosyalarda tutuklu yargılanan ihraç öğretmen N.O.’ya örgütün gizli iletişim ağı by lock kullandığı, örgüt okullarında çalıştığı gerekçeleriyle ’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis, tutuklu yargılanan öğrenci Y.S.’ye de aynı suçtan 5 yıl hapis cezası verildi. Tutuklu sanıklar N.O. ve Y.S., tutuklulukta geçirdikleri süre ve istinaf süreci göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar
Sulama kanalına düşen okul müdür yardımcısının cesedi bulunduSulama kanalına düşen okul müdür yardımcısının cesedi bulundu
6 yıl hapis cezası bulunan şahsa tutuklama6 yıl hapis cezası bulunan şahsa tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Tanrı, Trump'ın başkan olmasını istedi

Tanrı, Trump'ın başkan olmasını istedi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.