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FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.02.2019 19:06 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin önemli isimlerinden Zahide Üner, yurt dışına kaçmak amacıyla sahte kimlikle geldiği Muğla'daki Dalaman Havalimanı'nda, polis ekiplerince yakalandı.

FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- FETÖ/PDY'nin önemli isimlerinden Zahide Üner, yurt dışına kaçmak amacıyla sahte kimlikle geldiği Muğla'daki Dalaman Havalimanı'nda, polis ekiplerince yakalandı.
FETÖ'den aranan Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın sağ kolu Zahide Üner, İstanbul'dan hava yoluyla Dalaman'a geldi. Havalimanında polis, şüpheli hareketler sergileyen Üner'i durdurup, kontrol etti. Kullandığı kimliğin sahte olduğunun anlaşılması üzerine gözaltına alınan Zahide Üner, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan araştırmada kimliği ortaya çıkan Üner'in FETÖ'den arandığı tespit edildi. Üner'in kara yoluyla Bodrum'a geçip, oradan da deniz yoluyla Yunan adalarına gitme amacında olduğu öne sürüldü.
Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Zahide Üner'in işlemlerinin sürdüğünü, FETÖ'yle mücadelenin devam edeceğini belirtti. Üner'in, işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakkındaki soruşturma kapsamında İstanbul'a gönderileceği kaydedildi.

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FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı

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