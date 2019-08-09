FETÖ’nün örgüt evinde yakalanan kadın tutuklandı

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve saklandığı örgüt evinde yakalanan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan örgüt mensuplarına yönelik yapılan çalışmalarda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesindeki örgüt evinde saklanan F.G. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen F.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemede ifade veren F.G. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

