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FETÖ’nün para kasalarına operasyon: 13 iş adamı gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 10:55 | Son Güncelleme

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüte bağlı kurumlara bağış yaptıkları tespit edilen iş adamlarına operasyon düzenlendi.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüte bağlı kurumlara bağış yaptıkları tespit edilen iş adamlarına operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 iş adamı gözaltına alındı.
Bursa KOM ekiplerince FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17-25 Aralık sürecinde kapatılan örgüte ait Bursa Orhangazi Üniversitesi’ne bağış yaptıkları tespit edilen iş adamlarına operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 13 iş adamı gözaltına alınırken, bu iş adamlarının üniversiteye yaklaşık 1 milyon lira bağış yaptıkları tespit edildi. Gözaltına alınan iş adamları ilk işlemleri için emniyete götürüldü.

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