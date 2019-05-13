GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "para kasası" Naksan Holding'e yönelik, eski yönetim kurulu başkanı Cahit ile oğlu Taner Nakıboğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 sanığa 2 yıl 1 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları veren yerel mahkemenin kararını uygun buldu.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, duruşma savcısı ile sanık avukatlarının itirazını inceledi.

Ceza dairesi, yerel mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçe ve uygulamaya ve dosya içeriğine göre, kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını kaydetti.

Delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını, ispat bakımından da değerlendirmenin yerinde olduğunu belirten daire, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğuna hükmetti.

Kararda bir isabetsizliğin görülmediği anlaşıldığından istinaf başvurularının reddine hükmeden daire, tutuklu sanıklar Taner ve kardeşi Emre Nakıboğlu ile Murat Zar ve Cihan Dağcı'nın tutukluluğunun devamına ilişkin gerekçe ile tutuklulukta geçirilen süreyi göz önünde bulundurularak, tahliye taleplerinin reddine karar verdi.