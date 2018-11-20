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FETÖ'nün 'Peru sorumlusu'na 10 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 13:44 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, FETÖ/PDY'nin 'Peru sorumlusu' olduğu iddiasıyla yargılanan Mehmet Işıtan, 10 yıl hapse mahkum edildi.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, FETÖ/PDY'nin 'Peru sorumlusu' olduğu iddiasıyla yargılanan Mehmet Işıtan, 10 yıl hapse mahkum edildi.
Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Işıtan, tutuksuz yargılanan İ.Ş. ve D.A. ile avukatları katıldı. Duruşma sonunda son sözü sorulan sanık Mehmet Işıtan, örgütün faaliyetlerine yönelik kimseden talimat almadığını ve bu konuda da kimseye talimat vermediğini iddia etti.
Mahkeme heyeti Işıtan'ı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıl hapse mahkum etti. Tutuksuz sanık İ.Ş'nin dosyasının ayrılmasına, D.A'nın ise beraatına karar verildi.

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