Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütün "Peru sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Işıtan, tutuksuz yargılanan İ.Ş. ve D.A. ile avukatı katıldı.

Söz verilen sanık Işıtan, kimseden talimat almadığını, talimat vermediğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti sanık Işıtan'ı "silahlı terör örgütü üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, tutuksuz sanık İ.Ş'nin dosyasının ayrılmasına, D.A'nın ise beraatine karar verdi.

