FETÖ'nün PETKİM yapılanması davası

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Petkim Petrokimya Holding AŞ. (PETKİM) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 21'i tutuklu 35 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin görüşünde, aralarında eski PETKİM Genel Müdürü Sadettin Korkut ve bazı üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 31 sanığın "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını, 4 sanığın ise delil yetersizliğinden beraatini istedi.

Esas hakkındaki görüşte, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi talep edildi.

Tutuklu sanıklar, toplanan delilleri karartma ihtimallerinin olmadığını ve sabit ikametgahlarının bulunduğunu belirterek, tutuksuz yargılanmayı istedi.

Sanıklar ve avukatları, esasa ilişkin savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme, 8 sanığın tahliyesine karar verdi. Sanıklar ve avukatlarına savunma için ek süre verilmesini de kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.