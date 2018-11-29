FETÖ'nün 'PETKİM yapılanması' davasında sanıklara hapis cezası

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin 'PETKİM yapılanması'na yönelik soruşturmanın ardından açılan davada yargılanan 13'ü tutuklu 35 sanık hakkında karar verildi. PETKİM eski Genel Müdürü Sadettin Korkut 6 yıl 8 ay hapis cezası alırken, 30 sanık ise 3 yıl 1 ay 15 gün ile 7 yıl 11 ay arasında değişen cezalarına çarptırıldı. Sanıklardan 4'ü ise beraat etti.

Darbe girişiminin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ/PDY'nin 'PETKİM yapılanması'na yönelik polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında PETKİM eski Genel Müdürü Sadettin Korkut'un da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 14 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıklar hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Geçen duruşmada, aralarında PETKİM eski Genel Müdürü Korkut'un da bulunduğu tutuklu 8 kişi, tahliye edildi.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, 13'ü tutuklu 22'si tutuksuz 35 sanık ve avukatları katıldı. Duruşma savcısı, geçen celse verdiği esasa yönelik mütalaasını tekrar ederek, sanıkların 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar ve avukatları, beraatlerine karar verilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan PETKİM eski Genel Müdürü Sadettin Korkut'a, yurt dışına çıkış yasağı koyarak, 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. 30 sanık ise 3 yıl 1 ay 15 gün ile 7 yıl 11 ay arasında değişen cezalarına çarptırılırken, 4 sanık da beraat etti. Mahkeme heyeti, ayrıca 13 tutuklu sanıktan 7'sini tahliye etti.

