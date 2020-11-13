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  4. FETÖ’nün polis akademisine yerleştirdiği 3 kişi Antalya’da yakalandı

FETÖ’nün polis akademisine yerleştirdiği 3 kişi Antalya’da yakalandı

13.11.2020 13:08 | Son Güncelleme:
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Antalya’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle aranan bir kişi ile örgütün kapatılan polis akademilerine yerleştirdiği tespit edilen 3 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün kripto haberleşme programı bylock kullanıcısı olan ve hakkında 3 yıldır aranma kaydı bulunan A.Y.

Antalya’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle aranan bir kişi ile örgütün kapatılan polis akademilerine yerleştirdiği tespit edilen 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün kripto haberleşme programı bylock kullanıcısı olan ve hakkında 3 yıldır aranma kaydı bulunan A.Y. Kepez ilçesinde bulunan hücre evinde yakalandı. A.Y., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında hakkında yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Yine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında Polis Akademisinden ilişiği kesilen ve yapılan araştırmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü tarafından Polis Akademisine yerleştirildikleri tespit edilen 3 şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
10 Kasım tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Yakalanan 3 şüphelinin haklarında yapılan işlemlerin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi.

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