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FETÖ'nün polis eşlerine 'abla' görevi yapmış

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2018 13:32 | Son Güncelleme

ADANA'da FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan öğretmen Seval Ö.'nün (32) Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan FETÖ'cü polislerin eşlerine 'abla' görevinde bulunduğu iddia edildi.

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan öğretmen Seval Ö.'nün (32) Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan FETÖ'cü polislerin eşlerine 'abla' görevinde bulunduğu iddia edildi. Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, askeri öğrencileri yetiştiren imamların etkin pişmanlık yasasından yararlanarak verdiği ifade doğrultusunda harekete geçti. Alınan isimleri tek tek araştıran ekipler, örgütle bağlantılı olduğunu belirlediği 9 kişinin adreslerine operasyon düzenledi. Adana merkezli, Konya, Kahramanmaraş ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon yapan polis, 2'si kadın, 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler arasında bulunan öğretmen Seval Ö.'nün ise Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan FETÖ'cü polislerin eşleriyle sık sık bir araya gelip, örgüt içi 'abla' görevinde bulunduğu ileri sürüldü. Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden Tıp Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Elif Ç. (21) ile Muhammet Sait T.'nin (22) örgütün gizli haberleşme sistemi Bylock kullandığı saptandı. Muhammet Sait T.'ye FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan annesi Fatma T.'nin yeri soruldu. Muhammet Sait T., "Birkaç ay önce annem ve babam kavga etti. Annem evden çıkıp gitti ve bir daha kendisinden haber alamadık" dedi. ​Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerin 4'ü tutuklanırken, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan FETÖ'cü polislerin eşlerine 'ablalık' yaptığı iddia edilen Seval Ö.'nün de aralarında bulunduğu 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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