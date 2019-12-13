HABER

FETÖ’nün Polis Koleji Giriş Sınavı usulsüzlüğüne 64 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 08:53 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan Polis Koleji Giriş Sınavı öncesi sınav sorularını FETÖ mensuplarından alarak polis kolejine yerleştikleri tespit edilen 64 şüpheli hakkında Ankara merkezli 24 ilde gözaltı kararı verdi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ’nün 2009 yılında yapılan Polis Koleji Giriş Sınavı öncesi sınav sorularına erişerek, soruları örgüt üyelerine dağıttığının tespit edildiği ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan Polis Koleji Giriş Sınavı öncesi sınav sorularını FETÖ mensuplarından alarak polis kolejine yerleştikleri tespit edilen 64 şüpheli hakkında Ankara merkezli 24 ilde gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ’nün 2009 yılında yapılan Polis Koleji Giriş Sınavı öncesi sınav sorularına erişerek, soruları örgüt üyelerine dağıttığının tespit edildiği ifade edildi. Sınav sorularını alarak polis kolejine yerleştikleri tespit edilen 64 şüpheli hakkında Ankara merkezli 24 ilde gözaltı kararı verildiği belirtildi. Açıklamada, “2009 Polis Koleji Giriş Sınavı’nda soruları önceden temin ederek koleje yerleştikleri tespit edilen toplamda 310 şüpheli öğrenciden bu operasyon ile birlikte hakkında işlem yapılmayan örgüt üyesi kalmamıştır. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir” denildi.

PARTNER İhanet gizli kamerayla ortaya çıktı! İhanet gizli kamerayla ortaya çıktı!
Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!
Flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı kararıFlaş operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başakşehir Almanya'da tarih yazdı!

Başakşehir Almanya'da tarih yazdı!

ABD savunma bütçesi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi!

ABD savunma bütçesi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi!

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!

Kartal kapanışı da kötü yaptı

Kartal kapanışı da kötü yaptı

İngiltere'de Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi

İngiltere'de Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı! (Muhammed Dahlan kimdir?

Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı!

Son dakika! Şişli'de bir binanın çatısı çöktü

İstanbul'un göbeğinde 6 katlı binada çökme

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'nda kimler, hangi isimler var? İşte isim listesi

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Polis Koleji Giriş Sınavı operasyonu: 64 gözaltı kararı

Flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Adana'da DEAŞ operasyonu

Adana'da DEAŞ operasyonu

Endonezya'da sel: 20 ev zarar gördü, 2 kişi ölü

Endonezya'da sel: 20 ev zarar gördü, 2 kişi ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.