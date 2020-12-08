FETÖ’nün Sağlık Bakanlığı yapılanması soruşturmasında 10 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Sağlık Bakanlığı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 9’u doktor, 1’i hemşire 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Sağlık Bakanlığı yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, HTS analiz raporları, Bank Asya kayıtları ve aleyhe beyanlar gibi örgüt mensubu oldukları yönünde deliller bulunan; 3’ü aktif (1’i Bylock kullanıcısı), 3’ü ihraç edilmiş (1’i Bylock kullanıcısı), 2’si istifa, 1’i emekli olmak üzere 9 doktor ile 1’i ihraç Bylock kullanıcısı hemşire olan toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir” denildi.

