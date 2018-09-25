SEYİT AHMET EKSİK - Trabzon'da güvenlik güçlerinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yaptığı çalışma sonucu, gaybubet evlerinde kalan kişilere sahte kimlik sağladığı belirlenen bir kadının görüşme yerine 4 dolmuş değiştirerek gittiği tespit edildi. Hücre evlerine yapılan operasyonlarda kira sözleşmeleri incelendiğinde ise bu evlerin örgüt mensubu olan ancak aramaları bulunmayan şahıslar tarafından tutulduğu belirlendi.

AA muhabirinin güvenlik güçlerinden edindiği bilgiye göre, il genelinde Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından son bir yıl içinde yapılan operasyonlarda, 19 gaybubet ve 4 öğrenci evi tespit edilirken bu evlerde saklanan 48 kişi ise yakalandı.

Özellikle son zamanlarda büyük bir güç kaybeden ve yeniden örgüte elaman toplamaya çalışan FETÖ'nün farklı yol ve yöntemler izlediği belirlendi.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında öğrenci evleri ve "gaybubet evi" olarak nitelendirilen hücre evlerine düzenlenen operasyonlarla çözülme ve panik yaşayan örgütte, yöneticilerin örgüt mensuplarına olası bir operasyona karşı "solcu" gibi gözükmeleri talimatı verdiği öğrenildi.