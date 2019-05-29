HABER

FETÖ’nün Sakarya’daki yeni yapılanmasına darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 14:14 | Son Güncelleme

Sakarya’da FETÖ’nün yeniden yapılanması için çalışma yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3’ü yabancı uyruklu 20 kadından 8’i tutuklandı.15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Sakarya’da FETÖ’nün yeniden yapılanması için çalışma yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3’ü yabancı uyruklu 20 kadından 8’i tutuklandı.
15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar devam ediyor. Soruşturmalar kapsamında FETÖ’nün il genelinde yeni bir yapılanma içinde olduğu belirlendi. Yapılan teknik çalışmalar ve tespitler sonucunda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, örgüte eleman temin edebilmek için özellikle öğrencilerle irtibat kurdukları ve ‘kadın öğrenci yapılanmasını’ oluşturmaya çalıştıkları belirlenen 20 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Hendek ilçesinde 3 ev ile il merkezindeki farklı adreslere düzenlenen operasyonda 3’ü yabancı uyruklu 20 kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 8’i tutuklanırken, 3 yabancı uyruklu kadının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da yüzme havuzu şoku!100 kişi hastanelik oldu Antalya'da yüzme havuzu şoku!100 kişi hastanelik oldu
Fethiye'de tarihi eser operasyonuFethiye'de tarihi eser operasyonu
FETÖ'nün 'öğrenci yapılanması'na operasyon: 8 gözaltıFETÖ'nün 'öğrenci yapılanması'na operasyon: 8 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni banka kuruldu

Yeni banka kuruldu

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Teröriste erzak vermek 'terörizmin finansmanı' suçu sayılacak

Teröriste erzak vermek 'terörizmin finansmanı' suçu sayılacak

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.