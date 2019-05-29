FETÖ’nün Sakarya’daki yeni yapılanmasına darbe

Sakarya’da FETÖ’nün yeniden yapılanması için çalışma yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3’ü yabancı uyruklu 20 kadından 8’i tutuklandı.

15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar devam ediyor. Soruşturmalar kapsamında FETÖ’nün il genelinde yeni bir yapılanma içinde olduğu belirlendi. Yapılan teknik çalışmalar ve tespitler sonucunda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, örgüte eleman temin edebilmek için özellikle öğrencilerle irtibat kurdukları ve ‘kadın öğrenci yapılanmasını’ oluşturmaya çalıştıkları belirlenen 20 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Hendek ilçesinde 3 ev ile il merkezindeki farklı adreslere düzenlenen operasyonda 3’ü yabancı uyruklu 20 kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 8’i tutuklanırken, 3 yabancı uyruklu kadının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

